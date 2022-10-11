Жалкая попытка стать второй Елизаветой: Карл III вынужден краснеть за выходку жены

Вслед за мужем Карлом III Камилла Паркер-Боулз повысила свой статус и стала королевой-консортом Великобритании. Однако одного лишь титула в данном случае недостаточно.

Супруге монарха важно обрести ту же любовь и популярность среди британцев, которыми могла похвастаться ныне покойная Елизавета II. Ради достижения этой цели Камилла пошла на хитрый прием. Многие помнят, как сильно Ее Величество любила своих корги, которые стали чуть ли не главным символом британской монархии. Дошло до того, что даже на парадных портретах Елизавета появлялась вместе с любимыми питомцами.

Как сообщает портал Express, Камилла решила последовать примеру королевы и снялась для обложки одного из изданий вместе со своими любимцами — Бет и Блюбелл, на которых надела ожерелья из жемчуга. Правда, попытка стать второй Елизаветой успехом не увенчалась. В Сети критикуют королеву-консорта за то, что она копирует мать своего супруга, который из-за этого вынужден краснеть перед публикой.