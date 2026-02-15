Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно

За просмотр одного из них зрителям даже предлагали автомобиль.

Чтобы отыскать настоящие сокровища, не обязательно нырять на дно океана. Достаточно открыть «КП», выбрать раздел «детективы», страну производства «Россия» и отсортировать по рейтингу – от худших к лучшим. Там, на самом дне, скрываются три жемчужины. Так называемые «guilty pleasure» не самой чистой воды.

3. «Любовь – не шоу-бизнес» (2007–2008) – 2.6

Девушка Женя приезжает из глубинки в Москву, чтобы покорить шоу-бизнес. В касте – Света Светикова, Надежда Бабкина, Дима Билан и Сергей Зверев. И зрители в шоке:

«Это со Светиковой? Отвратительно! Не умеешь играть – лучше пой дальше».

Главная фишка сериала – звёздные камео, но эта самая фишка, кажется, не сработала. Хотя, если воспринимать это как трэш-комедию, возможно, даже зайдёт.

2. «ОСА» (2013–2014) – 2.6

Главное ноу-хау сериала – суперкомпьютер «Матильда», который ловит преступников по «остаточному излучению телефонов и тепловым следам». Звучит как научная фантастика. Выглядит как пародия на «След» в купе с полным отсутствием бюджета и свежих идей.

Создатели во время премьеры объявили акцию: смотри сериал, отвечай на вопросы и выигрывай… автомобиль! Что ж, один из зрителей подвёл итог:

«Очень жаль, что нельзя поставить 0».

1. «Форс-мажор» (2005) – 2.1

Абсолютный антирекорд. Девушка Анна случайно уводит у бандитов чемодан с деньгами и просит помощи у знакомого, который, как назло, к этой афере имеет непосредственное отношение. Звучит как сюжет для лихого нуара. Выглядит – как пародия на пародию.

Зрители признаются: сперва сидишь в недоумении, а потом доходит – это же стёб! Правда, стёб настолько неуклюжий, что единственным светлым пятном остается Алла Ковнир, актриса из великолепных «Офицеров».

«До 20 минуты смотрела и думала, что за шляпа, а потом дошло»

Три детектива, три провала, три источника чистого «гилти плеже». Каждый в категории «настолько плохо, что даже хорошо». Включать строго в перерывах между сезонами ваших самых любимых детективов.