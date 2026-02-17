Оповещения от Киноафиши
Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

17 февраля 2026 16:40
Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

Сложный и многослойный – любителям жанра рекомендую.

Я обожаю детективы, так что все хайповые полицейские процедуралы, мрачные британские нуары, скандинавские триллеры с дождём и депрессией – всё пересмотрено вдоль и поперёк. Но хочется же ещё.

И тут я случайно натыкаюсь на сериал, который вышел 15 лет назад, а я каким-то чудом его не видела. Называется «Граница тени». Думаете, тут очередные копы ловят бандита? А вот и нет.

Начало такое: крупный наркобарон выходит по помилованию, хотя должен был сидеть двадцать лет. Но он почти сразу получает пулю в лоб. Расследование поручают детективу с амнезией – его самого год назад ранили в голову, напарник погиб, теперь он пытается вернуться в строй и параллельно не свихнуться.

Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

Вся заварушка начинается, когда в кадре появляется некий персонаж по фамилии Гейтхаус. Он просто нечто: ходит в старомодных костюмах, говорит тихо и вежливо, смотрит так, что хочется провалиться под землю. И это, пожалуй, одна из ключевых фишек проекта.

«За первый час режиссёру Хьюго Блику почти удается убедить зрителя в обычном сериале о расследовании убийства, но только до того момента пока в сюжете не появится Гэйтхаус в шляпе, длинном пальто и перчатках», – заметили и другие зрители.

Без Гейтхауса это просто добротный качественный детектив с отличными твистами. Но с Гейтхаусом – просто шик. Что мне особенно понравилось: тут всего 7 серий. Конечно, я бы с радостью глянула и больше, но , по мне, это идеальный формат, чтобы не наскучить и оставить приятное послевкусие.

Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

В общем, если вы тоже думали, что все стоящие детективы уже пересмотрели, очень советую поискать «Границу тени». Рейтинг 7.5 на Кинопоиске и 7.9 на IMDb не даст соврать. А отзывы довольных зрителей тем более:

«Умопомрачительно! Похоже, что у Альфреда Хичкока и Квентина Тарантино появился достойный преемник, но на сериальном поприще»,

«Один из лучших авторских британских мини-сериалов»,

«Это не обычная криминальная история ради криминала, ради развлечения зрителя. Это фильм со своей начинкой, со своей темой, а не банальная стрелялка».

Фото: Кадры из фильма «Бешеные псы» (1992), кадры из сериала «Граница тени»
