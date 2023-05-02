Жалела о браке всю жизнь: Лев Толстой обращался с женой хуже, чем с прислугой

Лев Толстой не ошибся в выборе спутницы жизни. В лице Софьи Берс он нашел не только преданную супругу, но и верную помощницу в своих делах. Между тем выдающийся писатель оказался далеко не лучшим мужем.

Жена классика оставила после себя дневники, в которых выдала горькую правду о своем браке. Благодаря этому стало известно, что Толстой обращался с возлюбленной хуже, чем с прислугой.

Рядом с писателем Софья Андреевна не чувствовала себя любимой. Более того, ее мучила ревность к прошлому мужа, которое оказалось довольно бурным на любовные похождения. Хотя в саму любовь Лев Николаевич, как оказалось, не верил.

«Дописала сегодня в дневниках Левочки до места, где он говорит: „Любви нет, есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни“. Если б я это его убеждение прочла 29 лет назад, ни за что не вышла бы за него!» — поведала в своих дневниках Толстая.

К тому же классик требовал от своей супруги, чтобы она рожала ему много детей. После четвертой беременности Софьи Андреевны врачи предупредили, что следующие роды могут привести к плачевным последствиям. Но писатель был глух к их предостережениям. Он выдвинул жене строгий ультиматум: либо большая семья со множеством наследников, либо неминуемый развод.

При этом Толстой не оказывал своей избраннице помощи ни по хозяйству, ни с воспитанием детей, которых за 48 лет брака у пары появилось 13. Из них пятеро скончались еще в младенчестве и в детские годы. Несмотря на ту самую большую семью, к которой так стремился Лев Николаевич, его жене в ней словно не было места. Софья Андреевна горько пожалела о браке с классиком, поскольку страдала от чувства одиночества. «Моя жизнь убита», — отметила она, признавшись, что всегда слишком идеализировала своего деспотичного и холодного мужа.