Жалел, что связался: Рязанов считал бездарностью актрису, которую постоянно крутят по ТВ

Главной ролью в карьере Ларисы Гузеевой стала драма Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Артистка, для которой картина стала дебютом, после премьеры стала настоящей звездой, собрав комплименты как от зрителей, так и от критиков. Однако сам режиссер никогда не разделял восторгов публики.

По словам легенды советского экрана, Гузеева не отличалась актерским талантом. Во время работы он не раз пожалел, что пригласил ее в свой фильм.

«Ей присущи качества, необходимые для лицедейства... Поначалу ее профессиональное невежество было поистине безгранично», — признавался Рязанов в одном из интервью.

Сработаться он смог с артисткой лишь к концу съемок. Тогда Гузеева благодаря помощи более опытных коллег начала справляться с поставленными задачами. А после съемок у Рязанова продолжила свою карьеру и снялась в итоге уже в 55 проектах.