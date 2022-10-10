Жалеет о «многоженстве»: этого о ведущем «Непутевых заметок» почти никто не знал

Дмитрий Крылов прославился как ведущий популярного шоу о путешествиях «Непутевые заметки». Журналист долгие годы рассказывает о жизни по всему миру, однако мало кто из его фанатов догадывается, как складывается личная жизнь кумира.

Как оказалось, в первый раз Крылов женился в 25 лет. Его избранницей стала девушка на 10 лет старше, которая воспитывала дочь от предыдущих отношений. Их союз продлился пять лет. Два года продержался его брак со второй женой, которая также растила дочь от предыдущих отношений.

В своем третьем союзе избранница подарила Крылову сына Дмитрия. Журналисту не удалось сохранить и эти отношения, но с сыном он все еще поддерживает связь.

В четвертый раз телеведущий женился в 1993 году. Его избранницей стала Татьяна Баринова, которая устроилась редактором и корреспондентом в шоу Крылова. Первое время влюбленные жили в гостевом браке, а после переезда в общий дом продолжают соблюдать традиции: спят в разных спальнях и при поездках бронируют разные номера. При этом Крылов не скрывает, что жалеет о предыдущих отношениях, ведь счастье смог найти лишь с Бариновой.