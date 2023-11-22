Жалеет до сих пор: Киркоров откровенно сообщил о своей главной ошибке

Репутацию Филиппа Киркорова нельзя назвать идеальной. Поп-король неоднократно находился в эпицентре скандалов и участвовал в публичных разборках. Певец мнил себя звездой мирового масштаба, которой позволено все. Однако судьба наказала исполнителя за чрезмерное тщеславие и самолюбие.

Артист признается: если бы он мог отмотать время назад, то вернулся бы в 2004-й. 20 лет назад во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону журналистка Ирина Ароян задала Киркорову провокационный вопрос. Сотрудница СМИ попросила Филиппа Бедросовича прокомментировать обвинения в том, что он чрезмерно увлекся ремейками.

Конструктивного диалога не вышло. Артист был в ярости и выдал тираду в сторону женщины, решив публично обсудить ее «розовую кофточку» и грудь. Общественность встала на сторону оскорбленной журналистки. По признанию Филиппа Киркорова, ему стоило посмотреть на ситуацию под другим углом.