Жаль, но ничего уже не исправить: Навка высказалась о болезненном расставании

В жизни прославленной фигуристки Татьяны Навки было множество расставаний. Сегодня олимпийская чемпионка снова переживает тяжелую разлуку.

Много лет назад Навка была замужем за тренером Александром Жулиным. Но брак распался из-за измены фигуристки. Не сложились у Татьяны отношения и с новым возлюбленным Маратом Башаровым. Переживала Навка и расставание с коллегами: однажды Роман Костомаров отказался выступать с ней в паре. Теперь звезда спорта с горечью наблюдает за крахом другого союза — Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Пару назвали самым перспективным молодым дуэтом страны. Кагановская и Ангелопол были заявлены на прокаты в составе национальной команды, однако спортсмены решили разойтись.

Для Навки это стало настоящим ударом. По словам олимпийской чемпионки, это была прекрасная пара, подающая огромные надежды.