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Жаль, но ничего уже не исправить: Навка высказалась о болезненном расставании

2 сентября 2023 20:30
Жаль, но ничего уже не исправить: Навка высказалась о болезненном расставании

Спортсменка снова переживает разлуку.

В жизни прославленной фигуристки Татьяны Навки было множество расставаний. Сегодня олимпийская чемпионка снова переживает тяжелую разлуку.

Много лет назад Навка была замужем за тренером Александром Жулиным. Но брак распался из-за измены фигуристки. Не сложились у Татьяны отношения и с новым возлюбленным Маратом Башаровым. Переживала Навка и расставание с коллегами: однажды Роман Костомаров отказался выступать с ней в паре. Теперь звезда спорта с горечью наблюдает за крахом другого союза — Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Пару назвали самым перспективным молодым дуэтом страны. Кагановская и Ангелопол были заявлены на прокаты в составе национальной команды, однако спортсмены решили разойтись.

Для Навки это стало настоящим ударом. По словам олимпийской чемпионки, это была прекрасная пара, подающая огромные надежды.

«Но, видимо, у ребят имеются на то свои причины. Судить о них не берусь», — сказала Татьяна.

Жаль, но ничего уже не исправить: Навка высказалась о болезненном расставании
Фото: Legion-Media, Global Look Press/Maksim Konstantinov/ globallookpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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