«Жаль ее»: россияне увидели Лену Полено и не поверили своим глазам (фото)

Актриса Юлия Захарова прославилась на всю страну благодаря роли в сериале «Счастливы вместе». Ее эксцентричная героиня Лена Полено сразу же покорила сердца зрителей. Многие были уверены, что Захаровой удастся построить успешную карьеру на телевидении, но ее жизнь сложилась совершенно иначе.

Как оказалось, популярный ситком стал главным проектом в ее карьере. Также она приняла участие в фильме «Водяная» и в сериале «Алька», но уже несколько лет не появляется на экранах. Захарова концентрируется на службе в театре и принимает участие в нескольких постановках.

Не может похвастаться успехом артистка и в личной жизни. Во время учебы в ГИТИСе она встречалась с Константином Богомоловым, но спустя шесть лет их отношения закончились. После этого она начала роман с музыкантом Александром Дорониным, который ушел к артистке от своей супруги Анны Лефтери. Фанаты были уверены, что Захарова живет счастливой жизнью, путешествуя со своим избранником на Гоа, однако, как оказалось, их отношения трещали по швам, а Доронин бил избранницу.

Сегодня Юлия Захарова встречается с фотографом Алексеем Новгородским и утверждает, что наконец-то нашла личное счастье. При этом, как отмечают поклонники, в ней уже с трудом можно узнать ту самую Лену Полено из любимого сериала: годы заметно сказались на ее внешности.