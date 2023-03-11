Жаль ее до слез: Дорошина всю жизнь скрывала за душой страшные муки
Личную жизнь знаменитости точно нельзя назвать счастливой.
Нина Дорошина прославилась благодаря роли в картине «Любовь и голуби», где сыграла одну главных ролей. За годы карьеры артистка успела поработать со множеством выдающихся режиссеров и завоевала любовь не одного поколения зрителей. Но фанаты, глядя на роли любимой артистки, никогда не догадывались, как тяжело складывалась ее личная жизнь вне экрана.
Дело в том, что еще в юности она влюбилась в Олега Ефремова. Молодая артистка несколько лет добивалась внимания артиста, а после того, как начался их роман, она узнала, что Алла Покровская ждет от него ребенка.
Неожиданное известие шокировало Дорошину, которая из мести начала отношения с Олегом Далем. Уже спустя несколько месяцев они стали мужем и женой, но спустя два года развелись: артистка так и не смогла забыть свою первую любовь.
Не отказался от своих чувств и Ефремов. После развода он вновь начал встречаться с Дорошиной, но в течение 10 лет так и не сделал ей предложение руки и сердца. Артистка все больше злилась на своего избранника и однажды окончательно рассталась с ним.
По словам самой Дорошиной, всю жизнь она провела в мучениях. Она так и не смогла смириться, что Ефремов не видит ее своей законной супругой, из-за чего злилась на него. И только спустя годы она поняла, что именно тогда была по-настоящему счастлива.
«Почему мне так хотелось, чтобы Олег на мне женился? Просто радоваться тому, что у меня есть сейчас, и быть счастливой. В результате лежишь одна в квартире и понимаешь, как была счастлива тогда. Но не умела это ценить», — вспоминала артистка в одном из интервью.