Жаль ее до слез: Дорошина всю жизнь скрывала за душой страшные муки

Нина Дорошина прославилась благодаря роли в картине «Любовь и голуби», где сыграла одну главных ролей. За годы карьеры артистка успела поработать со множеством выдающихся режиссеров и завоевала любовь не одного поколения зрителей. Но фанаты, глядя на роли любимой артистки, никогда не догадывались, как тяжело складывалась ее личная жизнь вне экрана.

Дело в том, что еще в юности она влюбилась в Олега Ефремова. Молодая артистка несколько лет добивалась внимания артиста, а после того, как начался их роман, она узнала, что Алла Покровская ждет от него ребенка.

Неожиданное известие шокировало Дорошину, которая из мести начала отношения с Олегом Далем. Уже спустя несколько месяцев они стали мужем и женой, но спустя два года развелись: артистка так и не смогла забыть свою первую любовь.

Не отказался от своих чувств и Ефремов. После развода он вновь начал встречаться с Дорошиной, но в течение 10 лет так и не сделал ей предложение руки и сердца. Артистка все больше злилась на своего избранника и однажды окончательно рассталась с ним.

По словам самой Дорошиной, всю жизнь она провела в мучениях. Она так и не смогла смириться, что Ефремов не видит ее своей законной супругой, из-за чего злилась на него. И только спустя годы она поняла, что именно тогда была по-настоящему счастлива.