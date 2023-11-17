Жаль, что выбрали Безрукова: вот кто должен был играть Сашу Белого в «Бригаде»
В проекте мог появиться другой известный артист.
После премьеры остросюжетного сериала «Бригада» в начале 2000-х Сергей Безруков проснулся абсолютной звездой. Он исполнил в проекте главную роль Саши Белого, простого парня, который в лихие времена становится фактически лидером преступной группировки.
С этой картины началась головокружительная карьера актера, который быстро стал ведущей российской звездой. А ведь образ Белого должен был достаться не Безрукову.
Среди возможных кандидатов рассматривались Юрий Лагута, Сергей Шнырев и даже Константин Хабенский. Но основным претендентом считали Владимира Машкова. К тому времени он уже был звездой, поэтому съемки в «Бригаде» подняли бы проект на другой уровень.
Однако в итоге режиссер передумал. Во-первых, Машков не подходил по возрасту герою, только недавно закончившему службу в армии. А во-вторых, он бы потребовал внушительный гонорар, что ударило бы по бюджету съемок.
В результате роль досталась менее известному Сергею Безрукову. И мнения зрителей на этот счет отличаются.
«Жалко, что не Машков...», «Безруков самый лучший, а остальные все — фуфло», — дискутируют пользователи Сети.