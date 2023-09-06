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Киноафиша Статьи «Жаль, что в Америке таких не было»: вот чем советская сказка потрясла иностранцев

«Жаль, что в Америке таких не было»: вот чем советская сказка потрясла иностранцев

6 сентября 2023 09:15
«Жаль, что в Америке таких не было»: вот чем советская сказка потрясла иностранцев

Лента покорила публику яркими и необычными образами.

Весной 1965 года советские любители кино увидели сказку «Морозко», снятую Александром Роу. Фильм был весьма высоко оценен и зрителями, и критикой, а на Всесоюзном фестивале признан лучшим среди детских картин. При этом популярной картина «Морозко» со временем стала не только у себя на родине.

Как оказалось, американские зрители также остались в восторге от работы Роу. И оценивали они его не только как поучительную сказку, но и как энциклопедию русской деревенской жизни. Многие поклонники признаются, что до «Морозко» не догадывались, как устроена жизнь в глубинке далекой страны, и очень благодарны фильму за эту экскурсию.

«Мне было интересно узнать кое-что о деревенской жизни России. Еще мне понравились сани со свиньями в упряжке. Жаль, что в Америке таких не было», — пишет одна из пользовательниц портала IMDb.

Помимо этого, для некоторых зрителей киносказка стала по-настоящему культовой. Любители кино ценят фильм за изобретательность Александра Роу, а его художественным приемам, как считают поклонники, могут позавидовать многие голливудские коллеги.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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