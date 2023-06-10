Жак-Ив Кусто просто прикрытие: капитаном легендарного «Калипсо» была женщина

Известный на весь мир исследователь океана, изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто знал свое предназначение еще с детства. Поэтому выбор, чему посвятить свою жизнь, перед ним не стоял практически никогда. Окончив школу, юноша поступил в военно-морскую академию. А после хотел покорить еще и морскую авиацию, но судьба распорядилась иначе.

Юноша получил серьезную травму руки и про авиацию пришлось забыть. Незадолго до этого Кусто влюбляется в дочь адмирала по имени Симона. Сначала он сомневался, что девушка захочет с ним остаться, ведь травма была довольно серьезной и привела к временному параличу. Однако она не только захотела продолжить отношения, но и впоследствии вышла за него замуж.

Симона Мельхиор Кусто стала не только женой и спутницей Кусто. Она поддерживала великого исследователя во всех начинаниях. И, кроме того, брала на себя все, что не касалось науки. Когда на мужа свалилась мировая известность, Симона стала практически капитаном корабля, чтобы супруг мог полностью посвятить себя делу всей своей жизни. Она управляла судном и после развода с Кусто до самой своей кончины. Легендарный корабль «Калипсо» пережил Симону всего на 5 лет.