Жадные эгоисты: с этими 2 знаками Зодиака лучше не иметь никаких дел

В любых отношениях, будь то родственные, дружеские или романтические, ценится взаимопомощь, умение проявлять отзывчивость и сочувствие. В трудной ситуации по-настоящему близкие люди всегда протянут руку помощи, выслушают и поддержат словом и делом. Однако такое поведение свойственно не всем людям. Некоторые предпочитают получать такую поддержку от друзей и любимых, но сами не дают ее взамен. Астрологи выяснили, что такие эгоистичные люди чаще всего рождаются под определенными знаками зодиака. Рассказываем, о ком идет речь.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, слишком заняты своими делами, чтобы прийти кому-то из близких на помощь. Безусловно, работа и личное время - это святое, однако бывают обстоятельства, когда было бы уместно отложить просмотр сериалов на потом и помочь другу, который в этом сильно нуждается. Однако представители земного знака в ответ на просьбу о поддержке могут спокойно ответить “Я сейчас занят” и продолжить заниматься своими делами.

Кроме того, Телец может прочитать целую лекцию на тему “спасение утопающих - дело рук самих утопающих”.

По мнению уроженцев этого знака, в жизни каждый должен быть сам за себя, а надеяться на чью-то помощь - бессмысленно и нелепо.

Свою позицию Телец высказывает не только в ситуациях, когда к нему обращаются за помощью, но и при каждом удобном случае. Представитель знака как будто бы заранее предупреждает, что в случае ЧП его хата находится с краю.

Лев

Представители огненного знака в первую очередь думают о своем благополучии. Если на душе у Льва хорошо и спокойно, зачем ему портить себе настроение и выслушивать жалобы подруги, давать советы родственнику или сочувствовать коллеге, которого обидели премией? В ответ на чужие просьбы поддержать уроженец знака только пожимает плечами - мол, извини, мне сейчас некогда.

На самом же деле он просто не хочет тратить свои драгоценные ресурсы на кого-то еще, кроме себя любимого.

При этом, если самому Льву понадобится помощь, он соберет целый консилиум из родственников и друзей. Отвертеться не получится - представитель знака надавит на самое больное, подробно распишет, как ему, бедняжке, плохо, и заставит выслушивать свои жалобы даже в три часа ночи. И, конечно же, ужасно обидится, если услышит в ответ “Мне сейчас некогда”. В такие минуты Лев совершенно не думает о том, что поступает с людьми точно так же.