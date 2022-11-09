Жадность Меган Маркл возмутила британцев: Кейт Миддлтон себе такое не позволяет

Главная причина, по которой Меган Маркл не угодила британцам, кроется в том, что именно она, как считают многие, рассорила принца Гарри с семьей и подвигла его на переезд в США. Но, как оказалось, это далеко не все заслуги герцогини Сассекской.

Маркл как никто другой знает, что к хорошему быстро привыкаешь. Вот и бывшая американская актриса привыкла к тому, что всемирно известные бренды отправляют ей свои изделия в качестве комплимента или подарка. Более того, герцогиня всегда проявляла огромную заинтересованность в том, чтобы и дальше получать подобные презенты. Особенно супруга Гарри ценит дизайнерские сумки. В свое время Меган рекламировала люксовые изделия в своем блоге, чтобы и дальше иметь возможность не платить за них.

Подобная жадность возмутила британцев: многие подметили, что Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, никогда не позволяла себе ничего подобного. Маркл же не пожелала отказываться от любимых привычек и обилия атрибутов роскоши.