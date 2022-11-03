Жади в «Клоне» должна была сыграть другая: ее ненавидела вся Бразилия

Успешный бразильский телепроект «Нежный яд» запомнился зрителю в первую очередь роковой и беспринципной героиней Марией Режиной. Роль мастерски исполнила уже известная на тот момент у себя на родине Летисия Спиллер.

Роковую брюнетку Режину искренне ненавидела вся Бразилия. Спиллер доставалось и от зрителей, и от критиков, назвавших ее игру слишком утрированной. Однако позднее и те, и другие признали, что Режина — самый яркий и запоминающийся персонаж теленовеллы.

Спиллер не захотела застревать в злодейских образах, поэтому стала чередовать роли — положительные и отрицательные. Так, актриса отвергла одно из самых заманчивых предложений в истории бразильского кино. Спиллер пригласили на роль Жади в «Клоне», ведь персонажа писали специально под нее. Увы, но создателей будущего мирового хита ждал отказ. Артистка сослалась на занятость в театре и в других телепроектах. Журналисты впоследствии донимали Спиллер вопросом, не жалеет ли она о том отказе. Но звезда «Нежного яда» всегда отвечала, что нет. И вообще «будут другие роли».