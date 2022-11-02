Жади из «Клона» ужаснула россиян: за 22 года превратилась в 70-летнюю актрису

Имя Джованны Антонелли ассоциируется у российских зрителей с Жади из сериала «Клон». В начале нулевых этот проект бил все рекорды по популярности. Многие мечтали хоть немного походить на исполнительницу главной героини. Теперь же все изменилось.

За те 22 года, которые прошли с момента выхода теленовеллы, Антонелли сильно изменилась. Если посмотреть фото и видео звезды в социальных сетях, то можно увидеть, что она осветлила волосы, отказавшись от образа знойной брюнетки. Но это далеко не все, что шокировало преданных поклонников знаменитости.

Фанаты отмечают, что 46-летняя Джованна будто превратилась в свою 70-летнюю коллегу по сериалу «Клон». Она стала полной копией Веры Фишер, которой в проекте отошла роль своенравной Иветти. Стоит признать, что это сходство ужаснуло россиян: многим тяжело принять тот факт, что любимая актриса утратила свое былое очарование.