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Киноафиша Статьи Жади из «Клона» ужаснула россиян: за 22 года превратилась в 70-летнюю актрису

Жади из «Клона» ужаснула россиян: за 22 года превратилась в 70-летнюю актрису

2 ноября 2022 09:30
Жади из «Клона» ужаснула россиян: за 22 года превратилась в 70-летнюю актрису

Актриса отказалась от прежнего образа.

Имя Джованны Антонелли ассоциируется у российских зрителей с Жади из сериала «Клон». В начале нулевых этот проект бил все рекорды по популярности. Многие мечтали хоть немного походить на исполнительницу главной героини. Теперь же все изменилось.

За те 22 года, которые прошли с момента выхода теленовеллы, Антонелли сильно изменилась. Если посмотреть фото и видео звезды в социальных сетях, то можно увидеть, что она осветлила волосы, отказавшись от образа знойной брюнетки. Но это далеко не все, что шокировало преданных поклонников знаменитости.

Жади из «Клона» ужаснула россиян: за 22 года превратилась в 70-летнюю актрису

Фанаты отмечают, что 46-летняя Джованна будто превратилась в свою 70-летнюю коллегу по сериалу «Клон». Она стала полной копией Веры Фишер, которой в проекте отошла роль своенравной Иветти. Стоит признать, что это сходство ужаснуло россиян: многим тяжело принять тот факт, что любимая актриса утратила свое былое очарование.

Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001-2002, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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