Жади из «Клона» невзлюбили в России: никогда не догадаетесь почему

В начале нулевых бразильский хит «Клон» прогремел на весь мир. Сериал выгодно отличался на фоне других теленовелл, ведь он рассказывал не просто очередную лавстори, но и поднимал вопросы религии, конфликта Востока и Запада, науки и этики.

И все же главной темой сериала оставалась любовная линия Жади и Лукаса, отношения которых до сих бурно обсуждают в Сети. Зрители и зрительницы также обращают внимание и на внешность героев. Так, невыщипанные брови «молодой» Жади в первой части сериала у многих вызывают недоумение и оторопь. В Сети россияне отмечают, что актриса сама по себе хороша, если бы не эти «торчащие кусты»: «Так и хочется взять и выщипать у Жади ее брови», «У Жади глаза глубоко посажены, и бровям нужно было придать форму», «Брови как у Брежнева».

От комментаторов досталось не только главной героине. Критики «проехались» и по внешнему виду доктора Альбьери: «С его бровей можно раздать кисточки всей России».

Однако сегодня широкие брови стали новым трендом, так что можно сказать, что Жади и Альбьери опередили свое время.