Жади была бы в шоке: изменившийся до неузнаваемости Зейн из «Клона» вызвал оторопь

Роль в нашумевшем сериале «Клон» принесла Лусиано Шафиру всемирную известность. Актер воплотил владельца ночного клуба Зейна, которого за красоту прозвали «проклятием фараонов». Персонаж артиста разбил немало женских сердец и семей, однако покорить марокканку Жади так и не смог.

Не удалось бы это ему и теперь: за прошедшие годы актер сильно изменился. Он больше не носит бороду, а его волосы не черны как смоль. Шафиру постарел, и сегодня Жади была бы от него в неподдельном шоке. Фанаты сериала и вовсе не узнают исполнителя роли Зейна, который ведет социальные сети, где почти каждый день делится своими фотографиями и видео.

Известно, что актер, который начинал свою карьеру в качестве модели, продолжает активную творческую деятельность. Добавим, что наладил 53-летний артист и личную жизнь: 12 октября он женился на своей возлюбленной, с которой начал встречаться 11 лет назад.