Зейналова не стала скрывать особенную дочь: за 12 лет малышка сильно изменилась

Светлана Зейналова и ее первый муж Алексей Глазатов стали родителями 12 лет назад, когда на свет появилась их дочь Саша. Первое время девочка росла здоровым ребенком, но спустя полтора года врачи поставили ей неутешительный диагноз «синдром Аспергера».

Первое время Зейналова и ее муж надеялись, что ситуация исправится и болезнь отступит, однако диагноз оставался прежним. Из-за больших нагрузок Александр оставил семью, взвесив обязанности по воспитанию Саши только на свою бывшую супругу, но телеведущая не сдалась и полностью посвятила себя дочери.

Зейналова записала Сашу в специальную школу, где рядом с ними были не только профессиональные педагоги, но и врачи. В итоге за прошедшие 12 лет Саша выросла счастливым ребенком, который находит поддержку и любовь в своей семье. Как отмечают специалисты, она совсем не отстает от своих ровесников, но предпочитает находиться в одиночестве. Саша увлекается рисованием, а с годами все больше и больше становится похожа на свою мать.