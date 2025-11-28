Меню
Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план

28 ноября 2025 20:03
Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план

DreamWorks делает ставку на звездную команду.

Пятый «Шрек» когда-то казался несбыточной мечтой. Франшизу закрыли после «Шрека навсегда», разговоры о продолжении обрубали раз за разом, а сам Шрек постепенно превращался в забытый мем.

И вот Universal все-таки запустила производство. Команда сценаристов создает новую главу, в которой главную роль наконец получают дети Шрека и Фионы.

Тролли, выросшие за кадром

Фелиция, дочь Шрека, давно была известна фанатам, но впервые ее покажут полноценным персонажем — у нее собственная арка и собственный голос в лице уже легендарной Зендеи. И она не последняя новая звезда франшизы.

Deadline подтвердил, что в «Шреке 5» появятся и сыновья — Фаркл и Фергус. Их озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес. DreamWorks выводит на сцену новое поколение огриков, и делает это через актеров, на которых уже есть спрос.

Гисондо после «Супермена» стал новым любимцем Голливуда. Эрнандес — молодой комик, который быстро набирает обороты. Соединить их — значит дать понять: студия готовит персонажей, способных жить долго и громко.

Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план

Какой будет история

Официальный сюжет держат под замком, но вокруг него ходит много слухов. Предполагается, что все начнется с того, что Фелиция, увлекшаяся магией, случайно перенесет Шрека и Осла в человеческий реальный мир. Такой вариант открывает поле для мультивселенной в духе современных хитов, но с фирменным троллингом и самоиронией «Шрека».

При этом сам фильм обещает впервые показать тройняшек как подростков с собственными характерами, конфликтами и взглядами. История, судя по всему, будет строиться не только вокруг очередного мифического злодея, а вокруг семьи, в которой трое детей пытаются разобраться, как жить в мире, где их считают «монстрами», а родителей — легендами.

Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план

Шрек и Фиона же получат свою линию — родительскую, более взрослую. Им придется учить детей магии, ответственности и, вероятно, объяснять, как устроен мир за пределами болота.

Зендея, Гисондо (которые, к слову, оба снимались в фильмах Marvel), Эрнандес — это ориентир на молодую аудиторию, которая выросла уже без первых «Шреков». Если трио приживется, цикл можно продлить на годы вперед, а спин-оффы родятся сами собой. Тем более что отдельный мульт про Осла уже в разработке.

«Шрек 5» должен выйти в прокат 23 декабря 2026 года. Дату уже переносили не раз, так что стоит быть готовыми ко всему.

Фото: Legion-Media, кадр из мультфильма «Шрек 5» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
