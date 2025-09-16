Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает

Приключения Марти Макфлая и Дока Брауна стали лакомым кусочком для Голливуда. За появление франшизы ответственны три человека: Стивен Спилберг, Боб Гейл и Роберт Земекис.

Спилберг выступал «ангелом-хранителем» проекта, а Земекис и Гейл отвечали за сценарий и режиссуру. Все права на «Назад в будущее» принадлежат Universal, но с важной оговоркой: без одобрения Земекиса и Гейла никаких ремейков или продолжений быть не может.

Авторы уверены, что история закончена, и ее трогать нельзя. Вот что успели снять за пять лет:

«Назад в будущее» (1985)

Марти Макфлай случайно садится в Делориан — машину времени, созданную эксцентричным ученым Доком Брауном. Вместо родного 1985 года он попадает в 1955-й, где встречает собственных родителей в подростковом возрасте. И теперь главная задача — не дать им расстаться и обеспечить собственное будущее.

«Назад в будущее 2» (1989)

На этот раз Марти и Док перемещаются в 2015 год. Там они сталкиваются с альтернативной версией реальности, где злодей Биф захватил власть благодаря спортивному альманаху. Героям приходится прыгать между временами, чтобы вернуть все на круги своя.

«Назад в будущее 3» (1990)

Финал переносит зрителей на Дикий Запад. Марти оказывается в 1885 году, где должен спасти Дока, которому грозит смерть на дуэли. Путешествие завершается эмоционально: друзья расстаются, и Делориан навсегда уходит в прошлое.

А что насчет продолжения?

Соблазн вдохнуть новую жизнь в культовую историю слишком велик. И Голливуд периодически пытается обойти запрет.

В 2020 году Том Холланд признался, что некие продюсеры пытались заманить его в перезапуск «Назад в будущее». Но актер отказался — ему тоже не очень нравится идея ремейка.

Тем не менее четвертая часть все же существует. Не в кино, а в формате видеоигры.

«Назад в будущее: Игра»

В 2010-м Telltale Games выпустили квест Back to the Future: The Game. Это и есть то самое «продолжение», которого так ждали фанаты. В проекте участвовали почти все, кто создавал оригинал: от сценаристов до актеров.

Сюжет начинается в 1986 году, спустя полгода после событий фильмов. Делориан внезапно появляется у дома Дока — но внутри нет ни Дока, ни Марти. Лишь собака Эйнштейн, женская туфелька и диктофон.

Оказывается, Док застрял в 1931-м, и Марти отправляется его спасать. История с прыжками во времени, фирменным юмором выглядит именно так, как мог бы выглядеть настоящий сиквел.

Ранее мы писали: Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)