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Зелья Квиберна творят чудеса: Гора после «Игры престолов» почти не снимается в нормальном кино, но мировые рекорды бьет пачками (видео)

29 июля 2025 14:44
Зелья Квиберна творят чудеса: Гора после «Игры престолов» почти не снимается в нормальном кино, но мировые рекорды бьет пачками (видео)

7 лет назад актера признавали самым сильным человеком планеты. И на днях он напомнил, почему.

Железный трон Горе не покорился. Сразу после культового сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернссон начал активно сниматься… в откровенно странных проектах. В арсенале — боевики с рейтингом 5,0 и роли в клипах, где он носит шапку в форме овцы (Кэтти Перри и Никки Минаж, как вам это удалось?). Единственное исключение — «Варяг» Эггерса, который, впрочем, тоже не стал хитом. Исландский здоровяк нашел себя в другом деле — гораздо более весомом. Буквально.

26 июля 2025 года в Баварии, на соревнованиях Eisenhart Black Competition, Бьернссон поставил новый мировой рекорд в становой тяге — 505 килограммов! Для сравнения: это чуть больше, чем вес 9 Серсей Ланнистер.

2,05-метровый викинг (по-другому его не назовешь) превзошел свой же рекорд 2020 года — тогда он поднял 501 кг. А до этого рекорд принадлежал британцу Эдди Холлу — 500 кг в 2016-м.

Нынешний подъем — не шоу ради лайков, а официальный рекорд, зафиксированный судьей. Все по правилам strongman-соревнований: тяга классическим стилем, в специальном костюме, без запрещенных приемов. Удивительно, но даже когда штанга застряла на уровне коленей, Бьернссон сумел вытянуть ее вверх, будто это не полтонны железа, а корзина с апельсинами.

Теперь он готовится снова выйти на помост — в сентябре, в Бирмингеме, на World Deadlift Championships. И если все пойдет по плану, цифра 505 будет не потолком, а новой стартовой точкой. В большие проекты его уже не зовут, зато в зале он теперь не защитник королевы на побегушках — он сам король.

Ранее мы также писали: Дракониха в депрессии, у Дракосликов новый батя: о чем будет спин-офф «Шрэка» про Осла (без отсылок к «Игре престолов» обойтись не получится)

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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