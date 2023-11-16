Зеленый Дракон не оценит: что строго запрещено дарить на новый 2024 год

Вот-вот наступит 2024 год, год Зеленого Дракона. И уже давно пора задуматься о том, что дарить родным и близким, какими подарками откупаться от коллег.

Однако следует быть осторожными. Каждый год новый зверь из китайского календаря выдает порцию запретов и ограничений по поводу того, что ни в коем случае нельзя дарить друзьям и знакомым.

Зеленый Дракон символизирует силу и мудрость. Грядущий год всем обещает принести серьезные перемены во всех сферах жизни. 2024-й создан для нового опыта, экспериментов и открытий. Сейчас самое время попробовать то, что вы давно откладывали или, может, боялись.

Дракон обожает богатство, ведь он знак элитарный. Поэтому подарки, которые вы сделали своими руками, хоть и от души, приберегите для других событий. Символ года совершенно точно расстроится и отвернется не только от вас, но и от того, кому вы свой хендмейд презентовали.

Не стоит дарить предметы гигиены и духи. Зеленый Дракон не терпит ярких запахов. Также категорическое табу стоит на подарках, которые имеют даже опосредованное отношение к огню. Если у вас есть в закромах картина с небольшим изображением пламени, ее лучше тоже оставить себе. Огненная стихия — это исключительная привилегия Дракона, не стоит демонстрировать ему неуважение.

В год Зеленого Дракона также воздержитесь от того, чтобы дарить часы, наручные или настенные. Такой подарок приближает смерть и дарителю, и одариваемому.