«Зеленая миля» по-турецки: эту драму невозможно досмотреть, не разрыдавшись — Баязид из «Великолепного века» гениально сыграл аутиста

Есть фильмы, которые будто бы специально созданы, чтобы выжать из зрителя слезу. Иногда это выглядит пошло, иногда — манипулятивно, иногда — это «Чудо в камере №7», когда начинаешь всхлипывать уже через 10 минут этой не особо-то и популярной турецкой драмы, но тебе совсем не стыдно.

Мемо — взрослый мужчина с умом семилетнего ребенка. Солнечный, добрый, с детским восприятием мира и бесконечной любовью к своей дочке Ове. На глазах у главного героя гибнет дочь военного начальника — он пытается ее спасти, в этот момент его видит полиция и… тут параллели с «Зеленой милей» становятся еще более явными.

Герой с особенностями развития, обвиненный в том, чего не совершал, «странные» сокамерники, которые быстро проникаются теплом к несчастному, да даже сцены с мертвым ребенком на руках, а позднее — с главным свидетелем, поставлены так, что кадры с Джоном Кофи приходят на ум сами собой.

Разница только в том, что здесь с самого начала понятно: Мемо невиновен. Потому смотреть вдвойне тяжелее. Потому несправедливость кажется не «ошибкой системы», а ее сутью. Но даже среди этого мрака прорываются светлые моменты — тюремные сцены, хоть и не сразу полны человечности, а отношения между Мемо и дочерью невыносимо трогательные.

Арас Булут Ийнемли, тот самый Баязид из «Великолепного века», делает с ролью нечто невероятное. Он настолько органично передает мимику, жесты, взгляд человека с особенностями развития, что я был уверен: на экране не актер, а человек, по-настоящему живущий с таким диагнозом. Именно поэтому я сперва и не узнал звезду культового турдизи.

«Чудо в камере №7» — ремейк одноименной корейской драмы. Но турецкая версия не выглядит жалкой копией — самостоятельная, сильная, и куда эмоциональнее. Да и главному герою оригинала до Ийнемли далеко.

И да, перед просмотром запасайтесь бумажными салфетками, а потом не говорите, что вас не предупреждали.

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