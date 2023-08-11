Зельдин, снимавшийся в кино до 102 лет, знал секрет вечной молодости: не ограничивал себя в одном
Его примеру стоит последовать каждому.
Со дня смерти Владимира Зельдина прошло уже почти семь лет, но до сих пор никто из коллег не повторил его рекорд. Он был признан одним из старейших в мире действующих актеров. Свой 100-летний юбилей Зельдин отметил на сцене, продемонстрировав феноменальное долголетие.
Актер работал до последнего. Он ушел из жизни, немного не дожив до 102 лет. Зельдин не только сохранил творческий азарт, пел и плясал на сцене, но и мог похвастаться великолепной дикцией и ясностью ума. Более молодые коллеги поражались его неугомонной энергии и физической бодрости.
Как выяснилось, у Зельдина был один секрет. Он прекрасно организовывал свой рабочий график, выделяя обязательное время на отдых. Артист объяснял, что человек не может быть загнанной лошадью, иначе он сойдет с любой дистанции.
Зельдин не ограничивал себя в часах сна. Он поздно ложился, но и не был жаворонком, поэтому оставался в кровати чуть ли не до полудня. Кроме того, у актера не было вредных привычек: он не курил и не увлекался спиртным. Также артист следил за своим пищеварением и питался маленькими порциями. Каждый день он обязательно выходил на прогулку.