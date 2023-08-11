Зельдин, снимавшийся в кино до 102 лет, знал секрет вечной молодости: не ограничивал себя в одном

Со дня смерти Владимира Зельдина прошло уже почти семь лет, но до сих пор никто из коллег не повторил его рекорд. Он был признан одним из старейших в мире действующих актеров. Свой 100-летний юбилей Зельдин отметил на сцене, продемонстрировав феноменальное долголетие.

Актер работал до последнего. Он ушел из жизни, немного не дожив до 102 лет. Зельдин не только сохранил творческий азарт, пел и плясал на сцене, но и мог похвастаться великолепной дикцией и ясностью ума. Более молодые коллеги поражались его неугомонной энергии и физической бодрости.

Как выяснилось, у Зельдина был один секрет. Он прекрасно организовывал свой рабочий график, выделяя обязательное время на отдых. Артист объяснял, что человек не может быть загнанной лошадью, иначе он сойдет с любой дистанции.

Зельдин не ограничивал себя в часах сна. Он поздно ложился, но и не был жаворонком, поэтому оставался в кровати чуть ли не до полудня. Кроме того, у актера не было вредных привычек: он не курил и не увлекался спиртным. Также артист следил за своим пищеварением и питался маленькими порциями. Каждый день он обязательно выходил на прогулку.