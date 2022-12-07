Здоровью не позавидуешь: что скрывает красавец Александр Энберт от публики
Спортсмен услышал неутешительный вердикт врачей.
Александр Энберт, один из самых известных российских фигуристов, принял важное решение. Звезда шоу «Ледниковый период» признается, что теперь его жизнь никогда не будет прежней.
В феврале 2020 года Энберт покинул большой спорт, но лед все же не оставил. Сейчас знаменитости не нужно проводить большую часть своего времени в подготовке к различным соревнованиям, но участие в проекте Ильи Авербуха все же вынуждает его посещать тренировки.
Что же касается причины завершения карьеры, то фигурист озвучил ее в интервью порталу BLITZ+. Как оказалось, всему виной стало состояние здоровья звезды, которому уж точно не позавидуешь.
«Врачи просто не дали мне допуск с стартам», — отметил Энберт.
В любом случае Александр ни о чем не жалеет: он подчеркнул, что добился в спорте всего, чего хотел, и теперь, наконец, может заняться тем, на что раньше ему не хватало времени.