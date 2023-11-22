Здоровых нет, есть недообследованные: какой диагноз вам бы поставил Фрейд (тест)

Ответьте на несколько вопросов и узнаете.

Зигмунд Фрейд был основоположником психоанализа. Воззрения ученого на природу человеческой психики были новаторскими для своего времени.

Он исследовал бессознательное и перенос, защитные механизмы и кошмары, толковал сновидения. Для врача было несложно найти причинно-следственную связь между поступками человека в настоящем и событиями его жизни в прошлом. У Фрейда для каждого находился диагноз.

Впрочем, даже те, кто изучил его монографии вдоль и поперек, вряд ли смогут повторить выводы доктора. Узнать, какой диагноз поставил бы вам знаменитый психоаналитик, поможет простой тест.

Ответьте на несколько коротких вопросов — и получите оценку личности по Фрейду. Будьте искренни: только так можно получить честный результат.