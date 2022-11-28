Здоровье Карла III под угрозой: королева-консорт забила тревогу

Общественность бьет тревогу из-за состояния здоровья Карла III. Аномальные «сосисочные» пальцы Чарльза давно стали предметом обсуждения, да и сказывается солидный возраст монарха. Его супруга Камилла подогрела беспокойство публики, отправив Чарльза в оздоровительный центр в Индии.

Клиника Soukya располагает роскошными удобствами, включая бассейн, игровые комнаты и шикарные спальные апартаменты, идеально подходящие для королевских особ. Оздоровительный курорт предлагает лечение более 100 заболеваний и позиционирует себя как один из лучших центров холистического лечения в мире.

В санатории Чарльз занимался йогой, медитировал и ел здоровую пищу. Однако терпения монарха хватило всего на три дня, хотя тур был оплачен на несколько недель. Как сообщает издание The Sun, этот центр — давний фаворит Камиллы, ранее она сама посещала Soukya уже пять раз. Однако Карл III не разделил ее радости, отдав предпочтение своему привычному образу жизни и любимым блюдам из баранины.