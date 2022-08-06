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«Здоровье» без Малышевой и «Время» утром: что показывали по ТВ 40 лет назад

6 августа 2022 11:29
«Здоровье» без Малышевой и «Время» утром: что показывали по ТВ 40 лет назад

Россиян захлестнет ностальгией.

С развитием технологий и смарт-ТВ отечественные зрители потеряли интерес к телепрограмме, более того, россияне жалуются, что смотреть по телевизору больше нечего. А вот что показывали на советских экранах в 80-е годы.

Если верить газете «Правда», то эфир начинался с повтора вечернего выпуска программы «Время» в 8:00. В 9:20 начиналась любимая многими передача «Спортлото», после чего возле экранов собирались дети, чтобы полчаса провести за просмотром мультфильмов в «Будильнике».

«Здоровье» без Малышевой и «Время» утром: что показывали по ТВ 40 лет назад

Источник фото: Позитив из города солнца

В 11:00 выходила программа «Здоровье», которую в те времена вела Юлия Белянчикова, затем вся семья собиралась за просмотром «Утренней почты» и могла задержаться у телевизора ради «Ералаша».

Четыре с половиной часа позже начиналась излюбленная многими передача «Клуб путешественников» с Юрием Сенкевичем. Немало внимания привлекала и «Международная панорама», повествующая о событиях за рубежом.

Далее советских граждан развлекали художественными фильмами или концертами, логическим завершением которых становилась новостная программа «Время» в 21:00.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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