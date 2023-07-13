Збруев пытался сделать из дочери звезду, а она стала преступницей: обомлеете, увидев ее

Пока одни звездные наследники успешно продолжают семейную династию, другие бросают тень на доброе имя знаменитых родителей. Александр Збруев мечтал, чтобы его дочь Наталья стала актрисой, но та, увы, встала на скользкую дорожку.

Ее дебют в кино состоялся в фильме «Если верить Лопотухину». Игрой начинающей артистки были довольны и зрители, и критики. Но блестящего будущего в отечественном кинематографе не случилось. И все из-за семейной драмы.

Наталья узнала, что у ее отца была вторая семья. Назло ему она отказалась от учебы в театральном и устроилась на работу в продуктовый магазин. А затем у дочери артиста начались большие проблемы с психикой. После того как Збруева устроила поджог в квартире, родители были вынуждены поставить ее на учет в «психушку». К счастью, в результате преступной выходки женщины никто не пострадал.