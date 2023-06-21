Збруев даже видеть не хотел престарелую первую жену: по фото поймете почему

Первой женой Александра Збруева стала актриса Валентина Малявина. Они влюбились друг в друга еще в школе, поженились втайне от родителей и надеялись прожить вместе долгую и счастливую жизнь. Но судьба оказалась жестока.

Отношения супругов испортились после того, как Малявина потеряла ребенка. Трагедия случилась, когда Збруев был в отъезде. Валентина подозревала, что собственная мать, которая была против появления малыша на свет, подговорила медиков сделать ей укол, вызвавший преждевременные роды. Но актер в это не поверил.

Со временем брак распался из-за измен пустившейся во все тяжкие Малявиной. Звезда выходила замуж еще четыре раза, но счастья семейная жизнь ей так и не принесла. Актриса пристрастилась к алкоголю, попала в тюрьму за убийство третьего мужа, но вину не признавала. Оказавшись на свободе, Малявина стала пить еще сильнее, чем окончательно отвернула от себя близких и коллег.

Збруев даже видеть не хотел свою первую жену, лишившуюся зрения в одной из пьяных драк. Свои последние дни она провела в доме престарелых, где ее никто не навещал. Александр Викторович какое-то время помогал бывшей жене материально, но не более того.

Артист признавался, что ему было горько осознавать тот факт, что жизнь его некогда любимой женщины сложилась так трагично. Актер попросту боялся увидеть опустившуюся на дно экс-супругу в столь ужасном состоянии, поэтому избегал встреч с ней.