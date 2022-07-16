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Зазвездившуюся Аллегрову погнали со сцены

16 июля 2022 15:08
Зазвездившуюся Аллегрову погнали со сцены

Поклонники в шоке от поведения знаменитой певицы.

Ирина Аллегрова уже много лет успешно гастролирует по городам России и собирает большие концертные залы, полные поклонников ее творчества. Однако недавний концерт в Ярославской области для звезды обернулся полным провалом.

Певица приехала с концертом в город Рыбинск, где ее уже ждали фанаты. Они надеялись услышать старые и любимые хиты Аллегровой, вроде «Шальной императрицы» и «Младшего лейтенанта», однако так их и не дождались. Аллегрова исполняла лишь свои новые песни, совершенно игнорируя просьбы толпы о любимых хитах. Когда люди во время выступления попросили Ирину все-таки исполнить несколько старых песен, звезда им отказала. Обиженные фанаты начали прогонять певицу со сцены, посчитав ее зазвездившейся.

Этот инцидент в своих соцсетях прокомментировала даже поэтесса Лариса Рубальская: «Вот так. “Угонщицу” петь не хочешь — уходи!»

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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