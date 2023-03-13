Зазноба «пошла по головам»: в кого на самом деле влюбился тюфяк Новосельцев

Фильм «Служебный роман» полюбился зрителям благодаря трогательной истории любви, навсегда изменившей жизнь главных героев. Скромный и не обладающий яркими талантами Анатолий Ефремов начинает ухаживать за своей строгой начальницей Людмилой Калугиной — и вот уже образовалась новая ячейка общества. Вот только радоваться тут, как оказалось, нечему.

При внимательном просмотре картины Эльдара Рязанова зрители могут прийти к неутешительному выводу. Можно смело выдвинуть предположение о том, что главный герой связал свою жизнь не с той женщиной. Как пишет портал «Новый очаг », влюбился тюфяк Новосельцев вовсе не в Калугину, а в Ольгу Рыжову.

В самом начале картины он представляет ее как своего «самого верного друга». Вот только в дружбу между мужчиной и женщиной верят далеко не все. Многие полагают, что долгие годы Анатолий Ефремович надеялся на нечто большее и даже расстался с женой Лизой, но все тщетно — Рыжова и не посмотрела в его сторону. Более того, существует версия, которая гласит: именно для того, чтобы заставить Ольгу ревновать, Новосельцев и приударил за Калугиной, даже не предполагая, к чему это приведет.