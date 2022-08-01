«Зажрались уже»: Клава Кока показала, как солисты Little Big живут в США

Клава Кока прокомментировала жизнь музыкантов Little Big в США. Не так давно Илья Прусикин и Софья Таюрская обосновались в Лос-Анджелесе.

На новом месте жительства артисты выбрали эффектное жилье с панорамными окнами, из которых открывается вид на весь город и Голливуд. Именно там их и навестила Клава Кока, оставшись в восторге от квартиры коллег. Однако, как оказалось, подобная панорама больше не впечатляет Таюрскую. По словам певицы, она давно не замечает картинку в своих окнах и равнодушно относится к ней.

«Зажрались уже», — возмущается Клава Кока в своих социальных сетях.

Как рассказали музыканты, они решили переехать в США, чтобы продвигать свою музыку на Западе. Пока неизвестно, планируют ли артисты тур по Америке или другим странам, но ближайшие выступления в России они приняли решение отменить.