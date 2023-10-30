Зажимались, целовались: вдова Шатунова ответила на слухи о романе с манекенщиком

Юрию Шатунову нет покоя и на том свете. Имя певца то и дело всплывает во всевозможных грязных историях. Концерт в память о кумире 80-х перерос в разборки и травлю исполнителей, отважившихся выступить на мероприятии. А теперь поползи слухи о том, что супруга покойного артиста нашла себе новую любовь.

Светлану Георгиевну заметили в объятиях импозантного незнакомца. На кадрах, завирусившихся в соцсетях, видно, как вдова с удовольствием танцует и мило беседует с высоким красавцем. Некоторые заподозрили, что парочка целовалась. Интернет-сыщики быстро определили, что компанию Шатуновой составил немецкий манекенщик Джулиан Шалк.

Модель можно было увидеть в клипе Шатунова на песню «А лето цвета неба». Шалк дружил с певцом и его супругой. В ответ на кривотолки Светлана возразила, что проводила время с товарищем и впервые за долгое время искренне улыбалась.