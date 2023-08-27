«Зайка моя»: любимым ребенком Киркорова оказался не Мартин и даже не Алла-Виктория

С 2011 года Филипп Киркоров стал не только кумиром миллионов, но и заботливым отцом. Его дети Алла-Виктория и Мартин с рождения купаются в заботе и получают только лучшее. Но оказалось, что еще одного малыша певец взял под свое крыло уже почти тридцать лет назад.

В 90-х даже самые близкие люди артиста считали, что Филипп не любит детей. Поэтому когда одному из его хореографу Андрею Соколовскому пришлось взять с собой на гастроли сына, родители тщательно прятали мальчика от Киркорова.

Тайна не продержалась и одного дня — маленький Влад сам выбежал навстречу исполнителю.

К удивлению окружающих, музыкант подружился с ребенком и целый год не спускал его с рук. Об этом рассказал сам Всеволод на YouTube-канале Александра Добровинского. Всеволод даже выступил вместе с певцом, исполнив композицию «Зайка моя».

Сегодня Всеволод Соколовский сам стал успешным певцом, и во многом он обязан этим своей дружбе с Киркоровым, который уже в 3,5 года вывел мальчика на большую сцену.