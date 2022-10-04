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Заявление сестры Фриске вывело россиян из себя: речь о 10 миллионах рублей

4 октября 2022 15:15
Заявление сестры Фриске вывело россиян из себя: речь о 10 миллионах рублей

Пользователи Сети не смогли сдержать свой гнев.

Наталья Фриске взбудоражила пользователей Сети, предложив им участие в проекте «Дом-2». По словам знаменитости, в шоу должны пойти именно беременные девушки, ведь среди них будет разыгрываться приз в 10 млн рублей. Как отметила Фриске, подобная акция — это отличный повод молодым семьям подумать о ребенке.

«Знаю, что многие из вас хотели бы родить ребеночка, но не решаются, потому что нет такой возможности», — пишет звезда социальных сетей в своем блоге.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию знаменитости, однако далеко не все оценили ее предложение. В комментариях можно увидеть десятки гневных сообщений, в которых подписчики критикуют Фриске.

«Да уж, я была о вас лучшего мнения», «Разве так нужно планировать появление ребенка? Совсем семейных ценностей не осталось», «Мне кажется, такое рекламировать и такое проводить — это уже полное дно», — пишут гневные подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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