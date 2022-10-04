Заявление сестры Фриске вывело россиян из себя: речь о 10 миллионах рублей

Наталья Фриске взбудоражила пользователей Сети, предложив им участие в проекте «Дом-2». По словам знаменитости, в шоу должны пойти именно беременные девушки, ведь среди них будет разыгрываться приз в 10 млн рублей. Как отметила Фриске, подобная акция — это отличный повод молодым семьям подумать о ребенке.

«Знаю, что многие из вас хотели бы родить ребеночка, но не решаются, потому что нет такой возможности», — пишет звезда социальных сетей в своем блоге.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию знаменитости, однако далеко не все оценили ее предложение. В комментариях можно увидеть десятки гневных сообщений, в которых подписчики критикуют Фриске.