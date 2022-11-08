Заявление Анастасии ужаснет любого: за тридцать лет на пенсию не заработала

Певице Анастасии предстоят судебные тяжбы. В августе этого года, после того как артистке исполнилось 57 лет, она стала пенсионеркой. Вскоре выяснилось, что пенсия знаменитости не положена.

По закону ежемесячные выплаты от государства получают граждане, чей трудовой стаж составляет не менее 13 лет. Исполнительнице же насчитали 10 лет и 9 месяцев стажа. На самом деле, как уверяет Анастасия, она работала гораздо больше.

Проблема возникла из-за того, что трудовая книжка артистки сгорела при пожаре. В театре же, где трудилась звезда, архивы не сохранились. Что касается гастролей, то певица подчеркнула, что те концертные залы, в которых она выступала, тоже не хранят заключенные с ними договоры.

«Это просто бред. Анастасия, 30 лет проработавшая в шоу-бизнесе, осталась без пенсии!» — взвыла от своей участи Анастасия в интервью, которое дала порталу «МК». Мириться с такой несправедливостью звезда не намерена. Она подала заявление в суд, но при этом отметила, что, вероятнее всего, у нее «нет никаких шансов» на победу.