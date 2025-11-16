Заяц младше Чебурашки, а Трубадур полюбил школьницу? Угадайте возраст героев любимых мультов (тест по «Союзмультфильму»)

Давайте начистоту: мы смотрим «Союзмультфильм» всю жизнь, но знаем о его героях катастрофически мало. Готовы проверить свою «мультяшную» эрудицию на прочность?

Например, вы когда-нибудь задумывались, что Заяц из «Ну, погоди!» мог быть младше неугомонного Чебурашки, хоть и живет один и умело обращается с бытовой утварью? А тот самый обаятельный Трубадур из «Бременских музыкантов», возможно, покорил принцессу, которая в наше время еще не успела бы выпуститься из школы.

Конечно, возраст в мультфильмах – штука условная, но часто именно в нем кроются самые неожиданные открытия и пикантные подробности.

Создатели редко называли цифры напрямую, но оставляли хитрые подсказки: в диалогах, внешности и даже в сюжетах книг, по которым сняты шедевры. Пора собрать эти пазлы!

Этот тест – шанс проверить память и чувство юмора. Вспомните, какие намеки оставили авторы, и попробуйте угадать, сколько же лет тем, кто давно поселился в нашей в голове и не планирует оттуда уходить.

