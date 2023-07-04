Заяц из «Ну, погоди!» засветился в культовой комедии: видели сотни раз, но не замечали

Клара Румянова — одна из самых известных советских актрис озвучки. Ее голосом разговаривали такие герои, как заяц из «Ну, погоди!», Чебурашка, Малыш из «Малыша и Карлсона».

Высокий и звонкий голос Румяновой отлично подходил для милых карапузов и мальчишек из советских мультфильмов, но как выглядела любимая артистка, знали далеко не все. На самом деле увидеть Клару Румянову на экране можно, но не в мультике, а в настоящих фильмах. Ее фильмография не так обширна: она включает в себя всего два десятка работ. Самая известная ее роль — жена отца Федора в картине Леонида Гайдая «12 стульев».

А в фильме «Не может быть!» Румяновой и вовсе достался лишь эпизод. Ее роль даже не имеет имени, а в описании картины она значится как «блондинка в салатовом». На экране можно увидеть, как Клара Михайловна завороженно слушает песню о «Черных подковах». Стоит признать, что Румянова была не только любимым голосом советской детворы, но и очень привлекательной женщиной.