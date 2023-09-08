«Завывающий ужас»: пение дочери Орбакайте невозможно слушать (видео)

Единственная дочь Кристины Орбакайте довольно рано заявила о себе как о певице. Клавдии Земцовой было восемь лет, когда она записала свою первую песню.

Под именем Claudia внучка Пугачевой выпустила трек на испанском языке. Чтобы композиция не осталась незамеченной, мама начинающей артистки рассказала о премьере в социальных сетях. Народ ринулся послушать, чем же их удивит звездная наследница.

Оказалось, что пение девочки слушать невозможно. Россияне запричитали: в отечественном шоу-бизнесе и так полно безголосых певичек, поэтому слушатели соскучились по настоящим талантам. Досталось и Орбакайте. Многие удивились, что звезда не понимает простой истины, ведь исполнительница из ее дочери никакая. По мнению интернет-пользователей, знаменитости не стоило позорить собственного ребенка.