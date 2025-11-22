Завязку франшизы «Шрек» почти никто не понял так, как задумывалось: у истоков детского мульта стоит совсем недетская история

Меню
22 ноября 2025 12:48
Интересно, но совсем не по-детски.

В первой части «Шрека» зрители видят, как Лорд Фаркуад выгоняет из домов всех сказочных персонажей и переселяет их в болото к Шреку. Для самого зеленого великана это становится настоящей катастрофой: он ценил тишину и уединение, а тут на его территории оказывается целая толпа. Так и запускается сюжет: Шрек отправляется к Фаркуаду, по дороге случайно выигрывает рыцарский турнир и получает сделку — вернуть себе свободу, если поможет доставить принцессу Фиону.

Однако сам мультфильм умалчивает, зачем Фаркуад вообще устроил эту массовую «депортацию». Ответ спрятан в дополнительных материалах к DVD. Там создатели объяснили, что Лорд планировал построить собственный тематический парк — что-то вроде сказочной «империи развлечений», где всё было бы под его контролем.

Привет из мира Disney

И вот тут начинается самое любопытное. Образ Фаркуада, как утверждают авторы, был списан с Майкла Айснера — председателя корпорации Disney в 1980–1990-х. Он действительно проводил масштабные реформы, за что получил массу критики внутри студии. Старожилы Disney считали, что Айснер превращает их мир магии и творчества в холодный коммерческий проект.

Неудивительно, что в «Шреке» это высмеяли максимально колко. В мультфильме Фаркуад мечтает создать идеальный парк, но делает это за счет чужих жизней и домов. В реальности же амбициозные идеи Айснера провалились, компания потеряла деньги, а сам он в итоге ушел с поста.

Так что за веселой сказкой для детей скрывался настоящий укол в сторону Disney — с прямой насмешкой над человеком, который слишком сильно хотел подчинить себе волшебный мир.

А здесь припасли для вас тест на знание кинематографа, с которым справятся только настоящие гуру жанра.

Фото: Кадры из мультфильма «Шрек» (2001)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
