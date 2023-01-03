Завязала шнурки и скончалась: участь вундеркинда из СССР напугает любого

Надя Рушева стала одной из самых известных девочек СССР. Уже в пять лет она рисовала картины, а на ее выставки выстраивались очереди. Многие были уверены, что на их глазах происходит становление новой легенды живописи, однако жизнь художницы сложилась совсем по-другому.

Дело в том, что Надя прожила всего лишь 17 лет. Она активно рисовала, но часто жаловалась на проблемы с головной болью. А однажды, когда завязывала шнурки, в ее голове лопнул сосуд, что привело к мгновенной смерти художницы. Похоронили Рушеву на Покровском кладбище в столице.

Несмотря на ранний уход, наследие Рушевой продолжает жить. Издательства публикуют роман «Мастер и Маргарита» с ее иллюстрациями, а работы художницы можно увидеть на регулярных выставках, которые проводят в музеях и Москвы, и других городов. Есть упоминание знаменитости и в космосе: в честь ее имени названа одна из малых планет.