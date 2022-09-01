Завравшуюся Меган Маркл вывели на чистую воду: хватило одного факта

Несколько дней назад Меган Маркл шокировала публику, процитировав слова своего мужа принца Гарри. Якобы он однажды признался ей, что после отъезда в США чувствует, что потерял отца. Как оказалось, это заявление сильно расстроило принца Чарльза, ведь тот все еще поддерживает отношения с сыном и всегда был добр к его новой семье.

Как рассказал инсайдер, близкий к Букингемскому дворцу, принц Чарльз регулярно созванивается с Гарри по телефону. Они активно обсуждают новости и видятся при первой возможности. Так, во время недавнего визита герцогов Сассекских в Лондон они встречались и с Елизаветой II, и с самим принцем Чарльзом.

Также наследник престола предложил Меган Маркл и ее мужу остановиться в их доме во время предстоящей поездки в Англию. Дело в том, что герцоги переживают о своей безопасности, а поместье принца Чарльза находится под постоянной охраной.

И именно из-за этого заявление Меган Маркл так сильно задело принца. Как пишет портал Express.co.uk, он не верит, что принц Гарри мог на самом деле сказать это, и не собирается отказываться от общения с наследником.