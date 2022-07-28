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Киноафиша Статьи Завравшегося Разина поймали на лжи: правду о здоровье Шатунова раскрыли близкие

Завравшегося Разина поймали на лжи: правду о здоровье Шатунова раскрыли близкие

28 июля 2022 14:55
Завравшегося Разина поймали на лжи: правду о здоровье Шатунова раскрыли близкие

Далеко не все новости о состоянии артиста оказались правдой.

Аркадий Кудряшов опроверг заявления Андрея Разина о проблемах Юры Шатунова с сердцем. Ранее продюсер «Ласкового мая» уверял, что именно из-за этого музыкант не пошел в армию.

По словам Разина, болезни певца были хроническими и настолько серьезными, что помогли ему избежать обязательной службы в армии и преследовали всю жизнь. Оказалось, заявления продюсера не являются правдой. Как признался Кудряшов, который не только работал с певцом, но и был его близким другом долгие годы, служить Шатунов не пошел совершенно по другой причине.

«У него была язва», — цитирует слова знаменитости портал Prozvezd.info.

Также собеседник издания подчеркнул, что Шатунов не страдал от каких врожденных заболеваний, о которых рассказывает Разин. Якобы продюсер всю жизнь завидовал музыканту, поэтому и распространяет эти слухи.

Фото: EastNews
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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