Заворотнюк зря называли прекрасной: вскрылся факт, перечеркивающий заслуги

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк нередко доставляла другим людям много хлопот. Исполнительница роли няни Вики оказалась совсем не такой душевной и открытой, как ее героиня. Многие поклонники могут отвернуться от актрисы, узнав правду о ее характере.

Для съемок в рекламе Head&Shoulders телезвезде предоставили одежду из масс-маркета. Заворотнюк посмотрела на вещи и категорически отказалась сниматься в таких нарядах. Анастасия заявила, что она носит люкс и появится в кадре только в дорогих брендах.

Костюмеры оторопели, но выкрутились из ситуации с помощью хитрости. Они взяли все эти вещи, убрали с них бирки и нашили новые — с элитных брендов. Заворотнюк не заметила подвох и с удовольствием облачилась в предоставленный псевдолюкс.

В ролике Анастасия предстала в белоснежном костюме, который она приняла за брендовую вещь. Впрочем, сегодня многие забыли свои обиды на Заворотнюк. Артистка уже несколько лет борется за свою жизнь — у нее рак головного мозга.