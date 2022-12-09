Завораживающее зрелище: гляньте, как создаются лысые герои в кино (видео)

В современном мире развитых технологий можно сотворить со своей внешностью все, что угодно. Лысина не исключение. Если раньше актерам приходилось начисто сбривать все волосы ради роли, то сегодня в этом нет никакой необходимости.

Гримеры используют специальную силиконовую шапочку телесного оттенка, напоминающую лысину. «Головной убор» наносят около часа, закрепляют специальными средствами, чтобы разгладить неровности и шероховатости. Цвет лысины в точности повторяет оттенок кожи актера, ведь необходимо, чтобы в кадре все выглядело натурально и естественно.

Подобные гримы используются не только для создания конечного образа. Например, лысину каждый день использует Сергей Жуков для роли Евгенича в одноименном сериале. Прежде чем надеть на артиста лохматый парик, на его голову «наносят» силиконовую шапочку. Судя по комментариям в Сети, поклонники даже не догадывались об этом трюке. Многие были уверены, что Жуков появляется в сериале со своими взъерошенными волосами.