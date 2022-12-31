«Завораживает с самого начала»: «Иронии судьбы» нашли замену на Новый год

Выпущенная в 1979 году картина Глеба Панфилова «Тема» несколько лет пропылилась на полке. Лишь в конце 80-х фильм показали советским зрителям и европейской публике. Неожиданно лента «Тема» завоевала главный приз Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя». Ключевые роли исполнили мастодонты Михаил Ульянов, Инна Чурикова и Наталья Селезнева.

Сюжет рассказывает о драматурге, который отправляется в провинциальный город за вдохновением. Путешествие меняет мировоззрение писателя, ведь перед ним разворачивается настоящая любовная драма. Наконец, драматург понимает, почему его творчество лишено подлинности.

Давно забытое кино сегодня обретает вторую жизнь. Пользователи Сети не перестают восхищаться фильмом и писать восторженные отзывы: «Кино замечательное и в то же время до конца не разгаданное что-ли... Оно завораживает с самого начала». Одни пересмотрели ленту уже несколько раз, другие называют ее открытием, а третьи уверены, что фильм актуален до сих пор.