Завоевал всех красоток 90-х: что они нашли в этом лысеющем толстяке? (фото)

Так уж заведено в нашем мире, что мужская красота ценится намного меньше, чем женская. Поэтому нередко случается так, что малопривлекательные представители сильного пола покоряют самых топовых красоток.

К разряду таких мужчин относится князь Монако Альбер II, который является сыном Грейс Келли. В объятия этого неприметного лысеющего толстяка бросались признанные красавицы. Альбер II крутил романы с Клаудией Шиффер, Брук Шилдс и Наоми Кэмпбелл. Также перед его чарами не устояли фигуристки Оксана Грищук и Мария Анисина.

Но эти интрижки не приводили ни к чему серьезному. Видимо, сам князь относился к романам с красотками как к мимолетным увлечениям. В 2010 году неутомимый принц, наконец, объявил о помолвке с Шарлен Уиттсток, которая работала учительницей в ЮАР, а также занималась плаванием. Спустя год пара поженилась.

В 2014 году Шарлен родила от Альбера II близнецов — сына и дочь. Мальчик стал обладателем титула наследного принца, а девочку нарекли принцессой Монако.